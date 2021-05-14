Suriye'den Siyonist güçlerinin Gazze saldırsına kınama

Halk Meclisi, işgalci rejimin Gazze Şeridi ile Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı kınama bildirisi yayınladı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre Halk Meclisi, savunmasız Filistinli Arap halkına karşı barbar ırkçı Siyonist uygulamaları en güçlü ifadelerle kınarken, bu uygulamaların tüm uluslararası sözleşmelerin, kararların ve normların açık bir ihlali olduğunu ve uluslararası insancıl hukukun en temel kurallarının ihlali olduğunu vurguladı.

Halk Meclisi'nin yayınladığı bildiride Suriye'nin Kudüs’ü Şerif’te ve Filistin topraklarının her yerinde Filistinlilerin yanında olduğu belirtildi.

Halk Meclisi, uluslararası toplumu, İsrail’in Filistin halkına yönelik barbarca saldırılarına müdahale etmeye, durdurmaya ve çalıntı haklarını geri kazanmalarına destek olmaya çağırdı.