İranlı yetkiliden Arap ülkelerine 'Sahte İsrail rejiminin elçiliklerini kapatın' çağrısı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu anda Filistin’in mazlum ve dirençli halkının en ufak beklentisi Arap ve İslam ülkelerindeki sahte İsrail rejime ait büyükelçiliklerin derhal kapatılması ve BAE ile Bahreynın Siyonistlerle ilişkilerinin normalleşmesinin iptal edilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Siyonist Rejim'in Gazze saldırıları Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de devam ediyor. Saldırılarda şehit sayısı 136'e yükseldi.