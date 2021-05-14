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14 May 2021 14:15

İran'ın güneydoğusunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İran'ın güneydoğusunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kudüs Karargâhı, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Nikşehr ilçesinde 2 seferberlik güçleri üyesinin şehit olduğu terör saldırısında dahli olan terör çetesine karşı düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İcra edilen operasyonda bir askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyon sırasında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ile haberleşme cihazın ele geçirildiği ifade edildi.

News Code 1894346
https://tr.mehrnews.com/news/1894346/

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