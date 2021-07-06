İran'ın güneyinde bir terör çetesi çökertildi

İran Polis Teşkilatı tarafından yapılan yazılı bir açıklamada, ülkede bir terör çetesinin çökertildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir grup sabotajcı, toplumun güvenliğine zarar vermek amacıyla ülkede silahlı saldırı planı hazırlamıştı; ancak polis ve istihbarat ekibinin çalışmalarıyla bu çetenin ana üyeleri ülkenin güney eyaletlerinde tespit edilerek tutuklandı."

Açıklamada, bu çetenin yurtdışındaki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ve onlar tarafından desteklenip yönlendirildiği kaydedildi.