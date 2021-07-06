  1. İran
6 Tem 2021 12:22

İran'ın güneyinde bir terör çetesi çökertildi

İran'ın güneyinde bir terör çetesi çökertildi

İran Polis Teşkilatı, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

İran Polis Teşkilatı tarafından yapılan yazılı bir açıklamada, ülkede bir terör çetesinin çökertildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir grup sabotajcı, toplumun güvenliğine zarar vermek amacıyla ülkede silahlı saldırı planı hazırlamıştı; ancak polis ve istihbarat ekibinin çalışmalarıyla bu çetenin ana üyeleri ülkenin güney eyaletlerinde tespit edilerek tutuklandı."

Açıklamada, bu çetenin yurtdışındaki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ve onlar tarafından desteklenip yönlendirildiği kaydedildi.

News Code 1895561
https://tr.mehrnews.com/news/1895561/

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