İran'ın güneyinde bir terör çetesi çökertildi

İran Polis Teşkilatı tarafından yapılan yazılı bir açıklamada, ülkede bir terör çetesinin çökertildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bir grup sabotajcı, toplumun güvenliğine zarar vermek amacıyla ülkede silahlı saldırı planı hazırlamıştı; ancak polis ve istihbarat ekibinin çalışmalarıyla bu çetenin ana üyeleri ülkenin güney eyaletlerinde tespit edilerek tutuklandı."
Açıklamada, bu çetenin yurtdışındaki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ve onlar tarafından desteklenip yönlendirildiği kaydedildi.
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