İran’da iki terör çetesi çökertildi, 16 terörist yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığ, bölücü örgütlere bağlı iki terör çetesinin İran’ın Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde çökertildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, İran’da terör eylemi düzenlemek üzere ülkeye sızan teröristlerden mühimat ve silah ele geçirildiği belirtildi.

Açıkmada ayrıca bu operasyon kapsamında 16 teröristin yakalandığına dikkat çekilerek, bu teröristlerin sivilleri hedef aldığını ve İran’ın batısında tacirlerin yolunu kestiği bildirildi.

İran'ın Huzistan Eyaleti Polis Gücü Komutanı General Abbaszade de dün yaptığı açıklamalarda Şadegan kentinde bölücü bir terör çetesinin çökertildiğini duyurmuştu.