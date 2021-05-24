Ayetullah Hamanei'den Filistin İslami direniş liderlerine mektup

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale’ye ayrı ayrı olarak gönderdiği mektupta, Filistin’i işgal edenlere karşı mücadeleyi zulme ve istikbare karşı bir ‘direniş’ olarak nitelendirerek, “Kalbimiz mücadele alanında sizinledir ve zaferinizin devamı için her zaman dua etmekteyiz” dedi.

Devrim Lideri’nin İsmail Heniyye için kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Son Filistin cihadını anlattığınız mektubu aldım. Sizin mücadeleniz zulme ve istikbare karşı direnmektir. Allah’ın lütfü ile zafere ulaşacaksınız ve bu kutsal toprakları gaspçilerden arındıracaksınız.”

Ayettullah Hamanei’nin Ziyad en-Nahale için kaleme aldığı mektupta da şu ifadeler kaydedildi:

“Sizin kardeşçe mektubunuzu aldım. Filistinli kardeşlerimizin büyük cihadı dünyadaki tüm sevenlerinizin gözünü aydınlattı. Kalbimiz mücadele alanında sizinledir ve zaferinizin devamı için her zaman dua etmekteyiz.”