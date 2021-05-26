Siyonist Rejim yetkilileri yargılanmalı

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, BM Güvenlik Konseyi’nin dün silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasını konusunda düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada BM Genel Sekreterinin bu konudaki yıllık raporunun bazı kısımlarına değinerek, sivillerin, özellikle de kadınların ve çocukların hala çatışmaların ana kurbanları olduğundan ve hastaneler ve okullar gibi sivil hedeflerin saldırıya uğramasından üzüntülerini dile getirdi.

Siyonist Rejim’in Filistinlileri evlerinden özellikle de nesillerdir yaşadıkları Şeyh Cerrah Mahallesi’nden zorla çıkarma yönündeki çabaları dahil olmak üzere işgal altındaki topraklarda işlediği cibayetlerine dikkati çeken Tahti Revançi, “Filistinliler bu yasadışı eylemleri ve mübarek Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapılan saldırıyı protesto ederken İsrail güvenlik ve askeri güçleri Filistinlilere karşı en acımasız cinayetlerde bulundu” dedi.

Mecid Tahti Revançi, “Yalnızca Gazze’ye yönelik son savaşta 66 çocuk, 39 kadın ve 17 yaşlı dahil olmak üzere toplam 248 Filistinli İsrail güçleri tarafından şehit edilirken 1948 kişi de yaralanmıştır” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, “Böyle barbarca eylemler soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı cinayetlerin açık örnekleri ve uluslararası insancıl hukuk normlarının temeli olan insani ilkelerin ve kamu vicdanının ihlalidir. İsrail rejimi normların ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden bu tür cinayetlerden sorumludur ve rejimin yetkilileri işlediği bu cinayetlerden dolayı yargılanmalıdır” ifadelerinde bulundu.