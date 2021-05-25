Filistin direniş liderleri Gazze'de parlak bir performans gösterdi

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, güney Lübnan’ın Siyonist İsrail işgalinden kurtarılmasının 21. yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Filistin'deki son gelişmeler

Nasrullah, Filistin ile Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri başından beri yakından takip ettiklerini belirterek, Filistin halkı ile direniş liderlerinin elde ettiği tarihi zaferi kutladı ve yaralılara Allah'tan acil şifalar diledi.

Filistin direniş liderleri ve direnişin askeri kolları liderlerinin son savaşta parlak bir performans gösterdiklerini aktaran Hasan Nasrullah, "Şu andan itibaren mayıs ayında iki zafer kutlanacak, hem güney Lübnan'ın kurtuluş yıldönümünü hem de Gazze'de Filistin direnişinin elde ettiği zaferi kutlayazağız." dedi.

Lübnan zaferinin 21. yıldönümü

Nasrullah, Güney Lübnan’ın Siyonist İsrail işgalinden kurtarılmasının 21. yıldönümüne dair, "2000 yılındaki elde edilen zafer Lübnan halkı ve direniş güçleri tarafından ferçekleşti ve Lübnan ulusal hareketlerinin ve siyasi partilerinin gösterdiği fedakarlıkların sonucuydu. 2000'deki zaferin sonuçları stratejikti, bunun için düşman komutanları hezimetlerinin stratejik tehlikeleri konusunda uyarı yapıyorladı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki son savaş

Hasan Nasrullah, Gazze'deki son savaşla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"İşgalcilerin Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaptığı eylemlere karşı Filistin direnişi güçlü ve tarihi bir duruş sergiledi. Netanyahu ve düşman komutanlarının aptallığı, Filistinliler ile ümmetin küçümsenmesi ve yanlış hesaplamalar, Gazze'deki son savaşın nedenleriydi. Filistin'de yaşananlara rağmen bazı Arap ülkeleri normalleşme sürecine girerek İsrail rejimini aklamaya çalıştı. İsrail, Kudüs’ü Yahudileştirme planına verilecek tepkinin açıklamalarla sınırlı olacağını öngörüyordu."

Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu

Gazze'de direniş gruplarının Siyonist Rejim'e karşı başlattığı "Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu"na ilişkin Nasrullah, "Gazze halkı ve direniş, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı savunmaya ve fedakarlık yapmaya hazırdı. Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu, Siyonistlere yanlış hesaplamalarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini gösterdi. Siyonistler Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya karşı saldırının diğer tüm saldırılarından farklı olduğunu bilmeliler. Onlar, kutsal yerlere yapılan saygısızlığın Gazze'deki direnişle sınırlı kalmayacağını anlamalıdır.

Kudüs’ün Kılıcı, dünyada Filistin konusuna yeniden itibar kazandıdı ve bunu medyaya kabul ettrdi. Bu harekat işgal altındaki toprakları geri almanın tek seçeneği olan direniş ruhu ve kültürünü yeniden canlandırdı. Kudüs’ün Kılıcı, İsrail ile ilişkileri normalleştirme süreci ve uzlaşıya giren ülkeler ve onların medyasına yıkıcı bir darbe indirdi. Gazze savaşından sonra Yüzyılın Anlaşması’nın parçalandığını açıkça söyleyebiliriz. Kudüs'ün Kılıcı özellikle ırkçı rejim İsrail'in gerçek ve utanç verici yüzünü gösterdi. Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu'nun en önemli sonuçlarından biri de bölgede pusula ibresinin ucu gerçek düşmanı göstermesidir." ifadelerinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, Filistin gireniş gruplarının Gazze savaşında füze yeteneklerini başarılı bir şekilde ortaya sergilediğini belirterek, direnişin gerçekleştirdiği harekatle İsrail’in güvenliğini zora sokmasını "büyük bir askeri kazanım" olarak nitelendirdi.

Hizbullah Lideri ayrıca, "Siyonistlerin Demir Kubbe savunma sistemi başarılı olsaydı, Netanyahu yaygara çıkarırdı. Düşman güçlerinin kara harekat için Gazze'ye girememesi onların hezimete uğradığının bir kanıtıdır. Kendisini bölgenin en güçlü ordusu olarak sanan ordunun korkusu, kara harekat yapmasıdır." diye konuştu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, sözlerinin bir bölümünde de direniş hareketlerine verdiği destekten dolayı İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'yi takdir etti.