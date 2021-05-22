Irak ordusundan Diyala'da IŞİD'e büyük darbe

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerindeki teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.
Irak güçlerinin terör örgütü İŞİD’in kalıntılarına karşı yeni operasyon düzenlediği öğrenildi.
Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, ordu birliklerinin Diyala vilayetindeki lŞİD'e karşı operasyon düzenlediğini duyurdu.
Yahya Resul, “Irak Ordusu tarafından düzenlenen operasyon sırasında Diyala’da terör saldırısı düzenlemeye çalışan 2 IŞİD elebaşı etkisiz hale getirildi” dedi.
Irak ordusu ayrıca geçenlerde Musul’un güneydoğusunda yer alan Hambam Al-Alil bölgesindeki IŞİD kalıntılarının mevzilerini hedef almıştı.
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