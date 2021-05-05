Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinden IŞİD'e karşı ortak operasyon

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin farklı yerlerindeki teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri Kerkük vilayetindeki terör örgütü IŞİD’e karşı ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda IŞİD’in el-Multaka bölgesindeki mevzileri hedef alınırken birçok terörist de gözaltına alındı.

Iraklı güçlerin bu operasyon sırasında IŞİD’e ait birçok tüneli imha ettiği açıklandı.

Kerkük’te dün düzenlenen IŞİD saldırısında bir Haşdi Şabi gücü şehit düşmüştü.