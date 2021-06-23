İran ve Pakistan olmadan Afganistan sorununu çözmek mümkün değil

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 22-24 Haziran tarihlerindeki 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı çerçevesinde yaptığı konuşmada, NATO’nun bölgesel olarak aktif şekilde füze savunma sistemi konuşlandırmasını Rusya’yı zapt etmekle gerekçelendirdiğini, bunun güvenlik için tehlike oluşturduğu belirtti.

Şoygu Afgansistan'la ilgili olarak, "Afganistan’daki durumun çözüme kavuşturulması için acil kararların alınması ve uluslararası işbirliği gerekiyor." dedi.

“Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü çerçevesinde yeni koşullarda üyelerin savunma kabiliyetlerinin artırılması için gerekli adımlar atılacak” diyen Şoygu, İran ve Pakistan da dahil, Afganistan’a sınırı olan tüm ülkelerin bulunduğu Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesindeki imkanların da harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İslamabad ile Tahran arasında işbirliği olmadan ‘Afganistan düğümünü’ çözmenin imkansız olduğunu belirten Şoygu, NATO’nun 20 yıldır ülkede bir sonuca ulaşamadığını, İttifak’ın güçlerini çekmesinin ardından iç savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Şoygu, ayrıca sivillerin hayatlarının daha da kötüleşmesi, toplu göç ve aşırıcılığın komşu ülkelere yayılmasının da olasılıklar arasında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Sputnik