İran: Afganistan'daki gerilimin derhal azaltılmasını istiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Afganistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki endişe verici gelişmeleri dikkat ve titizlikle takip ediyoruz." dedi.

Hatipzade, Afganistan'daki gerilimlerin derhal azaltılması, hukuk üstünlüğüne saygı gösterilmesi ve kapsayıcı diyaloğa geçilmesi çağrısında bulundu.

Hatipzade ayrıca, "ABD'nin yıkıcı politikaları bölgemizde uzun vadeli kötü sonuçlar doğurdu ve şimdi bu ülkenin son derece sorumsuz eylemleri daha fazla zarar vermektedir." diye konuştu.