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21 Haz 2021 20:47

Afganistan'da bombalı saldırı: 5 sivil öldü

Afganistan'da bombalı saldırı: 5 sivil öldü

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor. Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı.

Afganistan’ın Paktiya vilayetinde Ahmet Abad ilçesine bağlı Atai bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldı.

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdul Rahman Mangel, basına yaptığı açıklamada saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırılar devam ediyor

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği vurgulanmıştı.

TRT Haber

News Code 1895259
https://tr.mehrnews.com/news/1895259/

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