Afganistan'daki güvenlik durumu endişe verici

İRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan konulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Afganistan'ın güvenlik durumunu "ciddi bir endişe kaynağı" olarak nitelendiren Taht Revançi, Afganistan'da olası yeni bir şiddet ve kardeş katliamı dalgasının ancak yeni bir güvensizlik ve istikrarsızlık döngüsüne yol açabileceğini söyledi.

Taht Revançi yabancı birliklerin ülkeden çekilmesine atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle, Taliban'ın güç kullanmak için hiçbir gerekçesi yok. Bu nedenle şiddeti durdurmalı; yurttaşlarıyla kuvvet mantığı yerine mantığın gücünü kullanarak diyalog kurmak istediğini göstermeli, Afganistan'da kalıcı barışın tesisine içtenlikle katkıda bulunmak için bu eşi görülmemiş fırsatı siyasi yollarla değerlendirmelidir.''

Taht Revançi, bu kritik kavşakta, Afgan halkının barış için ciddi taleplerinin duyulması ve etkin bir şekilde desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Afgan halkının ve hükümetinin anayasa da dahil olmak üzere geçmişteki başarılarının, azınlıkların haklarının korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İranlı yetkili, "Etnik, dini ve kadınların, seçimler yoluyla kendi kaderini tayin hakkı, anayasal olarak kurulmuş kurumlar ve terörle mücadele taahhüdü, herhangi bir barış sürecinin merkezinde olmalıdır." dedi.

Yabancı birliklerin geri çekilmesiyle birlikte Afgan askeri ve güvenlik güçlerinin etkin bir şekilde desteklenmesi gerektiğini belirten İranlı temsilci, terörizm ve diğer suçların finansman kaynağı olan uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele kapasitelerinin etkin bir şekilde desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Taht Revanci, "İran İslam Cumhuriyeti, Taliban da dahil olmak üzere Afganistan'daki tüm tarafları bir kez daha Afganistan halkının çıkarlarını diğerlerinin çıkarlarının üzerine koymaya çağırıyor." şeklinde konuştu.