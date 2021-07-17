Beşar Esad, bugün dördüncü dönem için yemin ediyor

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, Devlet Başkanı Beşar Esad bugün yemin ederek dördüncü dönem görevine resmen başlayacak.

Beşar Esad'ın yemin töreni ve konuşması ulusal medya ekranlarında ve sosyal medyadaki devlet başkanlığı platformlarında yayınlanacak.

Resmi açıklamaya göre mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde çoğunluğun oyunu alarak yeniden devlet başkanı seçildi.

Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, görevdeki cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yüzde 95,1 oy aldığını açıkladı. 2000 yılından beri iktidarda olan Esad'ın rakipleri eski milletvekili Abdullah Sallum Abdullah ise oyların yüzde 1,5'ini, Mahmud Ahmed Mari de yüzde 3,3'ünü aldı.