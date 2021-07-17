Beşar Esad yemin ederek görevine başladı

Suriye lideri Beşar Esad, ülkede düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 95'ini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Esad, seçim zaferinin ardından bakanlar, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler ve siyasi parti liderlerinin katıldığı törende Kuran ve Anayasa üzerine el basarak başkanlık yeminini tekrarladı.

Burada yaptığı konuşmada Esad, "Sömürgeciler ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, halkların haklarını savunma konusundaki kararlılığınızı ve ulusal bağımsızlığınızı gösterdiniz. İlk aşamalarda düşmanların hedefi, terörizm korkusu üzerinden Suriyelilerin ülkesini satacak birer paralı askerlere dönüştürülmesiydi. Kendisini aldatan ve vatanın düşüşüne ve devletin çöküşüne dair bahse giren herkese, vatanın bağrına geri dönme çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Esad ayrıca, "Suriyeliler daha fazla meydan okumacı ve daha direnişçi hale geliyorlar, vatanlarına karşı bir kart haline getirilmesi planlananlar ise, yurt dışında vatan için bir değere dönüşerek, ihtiyaç anında kendilerini vatana sunar hale geldiler" dedi.

Kaynak: Sputnik