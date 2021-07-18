Beşar Esad, Çin Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde yeni bir aşamaya geçilmesi, iki ülke ve halkların çıkarlarına hizmet edecek her alanda ikili işbirliği için daha geniş ufuklar açılması konusunda mutabık kalındı.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Esad, Çin’in güçlü bir ülke olduğunu ve uluslararası arenada büyük ve önemli bir konuma sahip olduğunu, Suriye’nin, güçlü varlığına ve en çok hizmet eden dünya ülkeleri ve halklarının çoğuna hizmet eden ahlaki politikalarına dayanarak Çin ile çeşitli düzeylerde işbirliği alanlarını genişletmeye baktığını vurguladı.

Beşar Esad, Çin’e çeşitli alanlarda Suriye halkına sağladığı destek ve uluslararası forumlarda Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsız kararına desteğinden dolayı aldığı önemli pozisyonlar için teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, Çin Dışişleri Bakanı’nın ülkesinin Suriye’nin konumu ve önemli bölgesel rolü nedeniyle bu girişime katılımına olan ilgisini belirterek “Kuşak ve Yol Girişimi”ne Suriye’nin katılımı ele alındı ve ülkesinin Suriye halkının teröre karşı verdiği savaşta, ablukaa ve insanlık dışı yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları, Suriye halkının içişlerine müdahaleye ve Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkileyen her şeye karşı durmaları yönünden Suriye’ye verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı.

Çinli bakan, Devlet Başkanı Esad’a Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı tebriklerini iletti ve bu istihkakın başarısının halkın zaferini ve tüm zorluklara ve ona hakim olma girişimlerine direnme konusundaki kararlı kararlılığını gösterdiğinin delaleti olduğunu vurguladı.