ABD, 24 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Washington'un 24 Rus diplomatın 3 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmelerini emrettiğini açıkladı.

Büyükelçi Anatoly Antonov, The National Interest dergisine verdiği röportajda, büyükelçiliğin 3 Eylül'e kadar ABD'yi terk etmesi beklenen 24 Rus diplomatın bir listesini aldığını söyledi.

Antonov, "Neredeyse hepsi, Washington vize verme prosedürlerini aniden sıkılaştırdığı için, yenisini alamadan gidecek" dedi.

Washington doğruladı

Washington'da, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, diplomatların ABD'den ayrılmalarının beklendiğini doğruladı, ancak Antonov'un durumu "yanlış" olarak nitelendirmesini reddetti: “Ruslar için üç yıllık vize geçerliliği sınırı var, bu yeni bir şey değil. Vizeler sona erdiğinde, tahmin edebileceğiniz gibi, bu kişilerin ülkeyi terk etmeleri veya uzatma başvurusunda bulunmaları beklenir. Burada olan da bu"

Price, uzatma başvurularının dikkate alınıp alınmayacağını veya reddedilip edilmeyeceğini ise söylemedi.

Tansiyon düşmüyor

Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında haziran ayında Cenevre'de yapılan zirveden bu yana her iki ülkedeki büyükelçiliklerdeki durumun değişmediğini söyledi. Antonov ve ABD'li mevkidaşı John Sullivan, istişareler için geri çağrıldıktan sonra görevlerine geri dönmüşlerdi.

Antonov, “ABD'deki Rus diplomatik misyonlar, hızlandırılmış ve eşi görülmemiş kısıtlamalar altında çalışmaya zorlanıyor. Diplomatların sınır dışı edilmesi, zaman zaman çok zorlama bahanelerle gerçekleştiriliyor. Geçen aralık ayında Dışişleri Bakanlığı tek taraflı olarak ABD'deki Rus personel için atama süresine bildiğimiz kadarıyla başka hiçbir ülkede uygulanmayan üç yıllık bir sınır koydu." diye konuştu.

ABD'nin hamlesi Rusya'daki ABD bakanlık ofislerinde yerel olarak istihdam edilen 182 çalışanı, Kremlin'in ABD'nin Rus diplomatlarını sınır dışı etmesine karşılık olarak bu yılın başlarında uygulamaya koyduğu yerel işe alım yasağı ile sınırlamasından birkaç gün sonra geldi. Her iki ülkede de bu şekilde çok sayıda diplomatik misyon ve tesis tamamen kapatılma riski ile karşı karşıya.

Sınır dışı etmeler, Rusya'nın 2016 ve 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi, İngiltere'de eski bir Rus casusunun zehirlenmesi, muhalif isim Aleksei Navalny'nin tutuklanması ve destekçilerine yönelik baskılar, ABD federal kurumlarının ve sektörlerinin hacklenmesi bağlamında gerçekleşti. Ancak, Rusya tüm bu suçlamaları reddediyor.

Vize hizmetleri ölüm-kalım durumları ile sınırlandı

Yasağın açıklanmasının ardından, Rusya'daki ABD Büyükelçiliği rutin konsolosluk hizmetlerini askıya aldı ve Mayıs ayından bu yana göçmen vizelerini yalnızca ölüm-kalım durumlarında işleme alıyor.

Konsolosluk hizmetlerinin askıya alınması, Rus işadamlarını, değişim öğrencilerini ve ilişkide olan çiftleri zor durumda bıraktı.

Kaynak: Euronews