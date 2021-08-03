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3 Ağu 2021 20:17

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Polis, saldırının eyalete bağlı Greenwood County bölgesindeki bir evde dün yerel saatle 15.00 sularında gerçekleştiğini açıkladı.

Silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Saldırının sebebi açıklanmazken, polis olayla ilişkili olduğu belirtilen 36 yaşındaki Jeffrey David Powell için arama faaliyetlerine başladı.

Zanlının yakalanması için eyalet polisinin de dahil olduğu soruşturmada Powell'ın silahlı olduğu ve görülmesi halinde güvenlik güçlerine bildirilmesi uyarısında bulunuldu.

TRT Haber

News Code 1896187
https://tr.mehrnews.com/news/1896187/

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