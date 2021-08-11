İran başkalarının müzakere konusu olamaz

İran’ın Londra Büyükelçiliği, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın ABD’li mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran’ın gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı tarafından paylaşılan mesajda, "İran'ın, başkalarının müzakere konusu olamayacağını herkes anlamalıdır. Bu yöntemin sonuçsuz ve başarısız olduğu kanıtlanmıştır.” ifadesine yer verildi.

Mesajda, "Aksine İran, gücünün bölgede güvenliğin temel direği olarak kabul edilmesi ve çıkarlarına uygun şekilde saygı gösterilmesi koşuluyla, herhangi bir müzakerede güçlü bir taraf olabilir." denildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Bin Ferhan’ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran ile bölgesel konuların ele alındığını bildirmişti.

