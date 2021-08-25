Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda Afganistan'ı görüştü

Amerikan medyasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamaya göre iki bakan telefon görüşmesinde Afganistan’daki mevcut durumu ve tahliye operasyonlarını görüştü. Açıklamada “Dışişleri Bakanı Blinken, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Afganistan’da süren işbirliğimiz ve vatandaşlarımız, müttefiklerimiz ve ortaklarımızın güvenli ve düzenli bir biçimde tahliye edilmesine dair çabalarımızı görüştüler” denildi.