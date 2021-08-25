  1. Türkiye
25 Ağu 2021 09:21

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda Afganistan'ı görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda Afganistan'ı görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Amerikan medyasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamaya göre iki bakan telefon görüşmesinde Afganistan’daki mevcut durumu ve tahliye operasyonlarını görüştü. Açıklamada “Dışişleri Bakanı Blinken, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Afganistan’da süren işbirliğimiz ve vatandaşlarımız, müttefiklerimiz ve ortaklarımızın güvenli ve düzenli bir biçimde tahliye edilmesine dair çabalarımızı görüştüler” denildi.

News Code 1896735
https://tr.mehrnews.com/news/1896735/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler