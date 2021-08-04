İran'ın Londra Büyükelçiliği, Twitter üzerinden bazı Batılı medya kuruluşlarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kıyılarında bir geminin kaçırıldığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Fars Körfezi bölgesindeki doğrudan bağlantılarımıza göre, şimdiye kadar bölgedeki herhangi bir ticari gemiyle ilgli yeni bir olay hakkındaki bilgiler doğrulanmadı.

New York'ta diplomatik kazanım elde etmek için dünya kamuoyunu yanıltmak adil bir oyun değil."

İran Dışişleri'nden "Fars Körfezi'nde gemi olayı" iddiasına yanıt

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, konuya ilişkin Tesnim haber ajansına verdiği demeçte, bazı Batılı ve Siyonist medyanın İran silahlı kuvvetlerinin Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki gemilere girdiği yönündeki iddialarını reddetti.

Hatipzade ayrıca, bölgedeki deniz güvenliğine ilişkin çelişkili haberler nedeniyle tüm tarafları yalan haberlerin yayınlanmasına karşı uyanık olmaya çağırdı.

Associated Press, BAE kıyılarındaki en az dört geminin dümeninin kontrolden çıktığını iddia etmişti.

Daha sonra Reuters dahil olmak üzere İngiliz-Siyonist propaganda şirketleri, İran güçlerinin bölgedeki birçok geminin kontrolünü ele geçirdiğini iddia ettiler.