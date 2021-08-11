Koronavirüs aşısı mümkün olan her şekilde sağlanmalıdır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün koronavirüs salgınına ilişkin olarak canlı yayında bir konuşma yaptı.

Devrim Liderin Ayetullah Hamenei İran halkı ve yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüsünü "ülkenin ilk ve acil meselesi" olarak nitelendirerek, yetkililere ve halka hastalıkla mücadele için bazı tavsiyelerde bulundu.

Virüsün mutasyonu ile baş etmek için savunma yöntemlerinin kullanılması gerektiğini dile getiren Devrim Lideri, "Bir günde 500'den fazla can kaybı ve ailelerinin acı çekmesinin yanı sıra onbinlerce insanın hastalığa yakalanması gerçekten acı vericidir. Bu yüzden bu durumla başa çıkmak için bir görevimiz var" dedi.

Ayetullah Hamanei, teşhis testlerinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hastalığın başlangıcında genel teşhis testleri yaygınlaştı, bu iyi bir şeydi ve sağlık kurumları bunu seferber olarak yapmalıdır" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei aşının yaygın bir şekilde tedarik edilmesi konusuna vurgu yaparak, aşının ülke içinde üretilmesiyle yurt dışından ithalatının da kolaylaştığını belirtti.

Devrim Lideri, "Aşı, ister ithal, ister yerli üretim olsun, çifte çabayla ve mümkün olan her şekilde sağlanmalı ve tüm insanların kullanımına sunulmalıdır" dedi.

Hastalara ilaç temini konusuna ilişkin olarak Ayetullah Hamanei, "Eczanelerde ve hastanelerde ilaç sıkıntısı veya yokluğuna rağmen aynı ilaçların açık piyasada fahiş fiyata satıldığı söyleniyor. Bu, dağıtım şebekesinde bir sorun olduğunu gösteriyor ve ele alınması gereken bir konudur." ifadelerinde bulundu.

Koronayla mücadelenin ilk aylarında İran Silahlı Kuvvetlerinin ciddi ve güçlü bir şekilde katkı sağladığına dikkat çeken Ayetullah Hamanei, " Silahlı Kuvvetler halen yoğun biçimde çalışıyor, ancak halka yardım etmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei konuşmasının diğer bölümünde halka seslenerek, "Değerli halkımız, ilk aylardaki hassasiyetle kendi canlarının ve başkalarının sağlığının tehlikeye girmemesi için kurallara eksiksiz olarak uymalı" dedi.

İki veya üç ay boyunca kısıtlamalara ve protokollere uymanın pandeminin azalmasına yol açacağını belirten Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "İnşallah yetkililerin çabasıyla aşı birkaç ay içinde en iyi şekilde halka ulaşacak ve bundan sonra hastalık, kriz, ölüm riskleri bile azalır" diye konuştu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Hz. İmam Hüseyin için yapılan matem merasimlerini bir nimet ve ilâhî rahmet olarak değerlendirilerek,"Vatandaşların ve ülkenin bu bereketli merasimlere ihtiyacı var ancak bunların yapılması için protokollere uymak gerekiyor" dedi.