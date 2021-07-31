İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, mübarek Kurban ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2 bin 825 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gholam Hüsein Muhseni Eje'i mübarek Kurban ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 2 bin 825 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.