  1. İran
31 Tem 2021 15:26

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, mübarek Kurban ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla, çok sayıda mahkumu affetti.

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, mübarek Kurban ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2 bin 825 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gholam Hüsein Muhseni Eje'i mübarek Kurban ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 2 bin 825   mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.

News Code 1896110
https://tr.mehrnews.com/news/1896110/

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