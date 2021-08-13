İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün katıldığı koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla ilgili doğru ve net bilgiler verilmesi gerektiğini belirterek, düşmanın bu konuda propaganda yapmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Koronavirüs aşısının ithalatına para tahsisinde sorun yok. Yerli aşı üretimiyle birlikte aşı ithalatı da hızlanmıştır. Bu, hükümetin önceliklerinden biridir ve cumhurbaşkanı birinci yardımcısı bunu ciddiyetle takip etmektedir. Yapılmakta olan ithalatlarla kısa sürede birçok insanın aşılanmasına tanık olmamızı umut ediyoruz” dedi.