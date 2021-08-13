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13 Ağu 2021 10:08

İngiltere'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü

İngiltere'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü

İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda aralarında saldırganın da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti

Sky News'taki habere göre, Plymouth kentinin Keyham bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırgan dahil 6 kişi öldü

Saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kaç kişi hastanede tedavi altına alındı. Saldırgan ise polis tarafından vurularak öldürüldü. 

Saldırının terörle bağlantısı olmadığı açıklandı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulanslar gönderildi, bölge kordon altına alındı.

İngiltere İçişleri Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Herkesi sakin olmaya ve polis tavsiyelerine uymaya davet etti. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1896414
https://tr.mehrnews.com/news/1896414/

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