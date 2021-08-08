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8 Ağu 2021 11:35

Irak'ın güneyinde ABD konvoyuna saldırı

Irak'ın güneyinde ABD konvoyuna saldırı

Irak'ın güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan konvoya yönelik saldırı düzenlendi.

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan konvoya yönelik saldırı düzenlendi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Koalisyon güçlerinden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı. Amerikan güçleri bu karara uymaktan kaçınmaya devam ediyor.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan güçlerini işgalci olarak görüyor ve bu güçlerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.

News Code 1896296
https://tr.mehrnews.com/news/1896296/

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