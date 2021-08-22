Kudüs büyük zaferin dayanak noktası olacak

Heniyye, Mescid-i Aksa’nın yakılışının 52’nci yıldönümünde “Kudüs’ün kılıcı işgalden kurtuluşun kapısı” sloganıyla düzenlenen 3’üncü Uluslararası Alimler Buluşması’nda konuştu.

Kudüs’ün Kılıcı Savaşı’nın işgalci düşmanla mücadelede dönüm noktası oluşturduğunu belirten Heniyye, işgalin sona ermesinde söz konusu savaşın derin etkisinin olacağını bildirdi.

Heniyye, “Kudüs’ün Kılıcı Savaşı sırasında Allah bize doğru zamanda ve uygun şekilde Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı savunma kararı almayı nasip etti” dedi.

Kudüs’ün Kılıcı Savaşı’nın herkesi işgalci düşmanla mücadele tarihinde görülmemiş bir durumda bıraktığını kaydeden Heniyye, Allah’ın kendilerine yardım ettiğini ve düşmanın benzersiz bir yenilgi tattığını ifade etti.

Hamas lideri, Filistin direnişinin son savaşta işgal ordusunun yıllardır uyguladığı askeri stratejiyi boşa çıkardığına dikkat çekti.

Kudüs’ün işgalci düşmanla mücadelenin eksenini teşkil ettiğinin bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Heniyye, cihat ruhu olduğu sürece Kudüs’ün düşmeyeceğini söyledi.

Heniyye, direnişin Filistin’in özgürlüğe kavuşturulması için stratejik seçenek olduğunun Kudüs’ün Kılıcı Savaşı’nda bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi