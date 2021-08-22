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22 Ağu 2021 16:31

Fanatik siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Siyonist İsrail güçlerinin eşlik ettiği 120 fanatik siyonist, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 120 fanatik siyonist Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

İsrail rejimi güçlerinin korumasındaki grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Siyonistler öğleden sonra da baskınlarını sürdürmesi öngörülüyor.

Harem-i Şerif'e Siyonistler tarafından düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

News Code 1896642
https://tr.mehrnews.com/news/1896642/

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