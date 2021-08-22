Fanatik siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 120 fanatik siyonist Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

İsrail rejimi güçlerinin korumasındaki grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Siyonistler öğleden sonra da baskınlarını sürdürmesi öngörülüyor.

Harem-i Şerif'e Siyonistler tarafından düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.