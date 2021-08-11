Siyonistler, Hizbullah'ın her türlü saldırıya hazırlıklı olduğunu anladı

El Manar'ın haberine göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Siyonist Rejim’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını değerlendirerek, "Hizbullah savaş peşinde değil, ancak Siyonist düşman Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirirse Hizbullah olarak buna yanıt veririz ve son günlerde olan da bu." dedi

Şeyh Naim Kasım, "Siyonist Rejim Lübnan'ın ulusal egemenliğini ihlal ediyor ve biz yanıt vermezsek saldırganlığını sürdürebilir. Son günlerde bu rejim Lübnan'a karşı saldırı gerçekleştirdi ve biz de misilleme olarak saldırıya karşılık verdik." ifadesini kullandı.

Hizbullah yetkilisi, "Eğer misilleme yapmasaydık, düşman tepkimizi görmek için daha fazla saldırı gerçekleştirecekti. Siyonistler, direnişin Lübnan'daki tüm zorluklara rağmen herhangi bir askeri saldırıyla yüzleşmeye tamamen hazır olduğumuzu anladılar." diye konuştu.