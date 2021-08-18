Afganistan'da ABD'nin başına gelenler İsrail'in kaçınılmaz kaderidir

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Afganistan'daki gelişmelere dair kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir işgalin sonu işgalcinin rezil biçimde kovulmasıdır. Vietnam, Afganistan ve Irak'ta ABD'nin başına gelen olay işgalci Siyonist Rejim’in de kaçınılmaz kaderidir." dedi.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan apar topar çekilmesinin ardından Taliban Örgütü yönetimi ele geçirmişti.

Afganistan, on yıllardır birçok ülkenin işgaline maruz kaldı. Ancak hiçbiri güçlü bir merkezi yönetim oluşturmakta başarılı olamadı.