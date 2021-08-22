  1. Spor
22 Ağu 2021 12:20

FIFA'dan flaş Afganistan çağrısı: Hemen tahliye edilsin

FIFA'dan flaş Afganistan çağrısı: Hemen tahliye edilsin

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Afgan kadın futbolcuların ülkeden tahliye edilmesi için adım attığı öğrenildi.

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da, ülkeden kaçış için yaşanan kaos gitgide daha kötü bir hal alırken, Taliban yönetimi de, yeni hükümetin kurulması için çalışmalara başladı. Taliban’ın kurucu liderlerinden olan ve yeni hükümetin başına geçmesi beklenen Molla Abdulgani Birader, görüşmeler için başkent Kabil’e geldi.

FIFA'dan flaş çağrı

BBC’nin haberine göre FIFA, hükümetlere acil olarak gönderdiği yazıda, Afgan kadın futbolcuların tahliyesi için yardım istedi. Ülke dışında olan Afgan kadın futbolcu Halide Popal, ülke içindeki takım arkadaşları için yardım çağrısında bulunmuş, takım arkadaşlarına da formalarını yakıp gizlenmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

News Code 1896633
https://tr.mehrnews.com/news/1896633/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler