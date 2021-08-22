FIFA'dan flaş Afganistan çağrısı: Hemen tahliye edilsin

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da, ülkeden kaçış için yaşanan kaos gitgide daha kötü bir hal alırken, Taliban yönetimi de, yeni hükümetin kurulması için çalışmalara başladı. Taliban’ın kurucu liderlerinden olan ve yeni hükümetin başına geçmesi beklenen Molla Abdulgani Birader, görüşmeler için başkent Kabil’e geldi.

FIFA'dan flaş çağrı

BBC’nin haberine göre FIFA, hükümetlere acil olarak gönderdiği yazıda, Afgan kadın futbolcuların tahliyesi için yardım istedi. Ülke dışında olan Afgan kadın futbolcu Halide Popal, ülke içindeki takım arkadaşları için yardım çağrısında bulunmuş, takım arkadaşlarına da formalarını yakıp gizlenmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.