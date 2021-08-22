İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan gündemiyle bugün toplanıyor

"Elnashra" sitesinde yer alan bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan’daki mevcut durumu görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak.

İİT'den yapılan açıklamada, teşkilatın dönem başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine yapılacak toplantıda Afganistan'daki son durumun görüşüleceği ifade edildi.

ABD başta olmak üzere NATO ve diğer batılı güçlerin terk ettiği Afganistan'da Taliban son derece hızlı bir şekilde ülkeyi ele geçirdi. Ülkede yönetimi de ele geçiren Taliban Örgütü, diğer Afgan taraflarla yoğun görüşmelerini sürürüyor.