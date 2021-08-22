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22 Ağu 2021 13:23

Economist'ten Afganistan kapağı

Economist'ten Afganistan kapağı

The Economist, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Kabil havalimanında yaşananları kapağına taşıdı. Economist, "ABD ve Biden'in çöküşünün fotoğrafı!" yorumunu yaptı.

Felaket senaryolarıyla bilinen The Economist ABD'nin Afganistan'dan çekilişine yönelik, “Afganlara ihanet ederek yüzüstü bırakan ABD imparatorluğu ve Biden'ın çöküşü” başlığını kullandı. Dergi, "Biden'ın çöküşü" başlığını kullanarak "suçun çoğunun doğrudan Başkan Joe Biden'a ait olduğunu" yazdı.

Haberde, "2 trilyon  dolar ve 2 bin askerini kurban veren ABD, Afganları öyle korkunç bir çıkmaza soktu ki, hızla giden uçağın tekerleklerine tutunmaktan başka seçenekleri yoktu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1896636
https://tr.mehrnews.com/news/1896636/

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