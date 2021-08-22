Economist'ten Afganistan kapağı

Felaket senaryolarıyla bilinen The Economist ABD'nin Afganistan'dan çekilişine yönelik, “Afganlara ihanet ederek yüzüstü bırakan ABD imparatorluğu ve Biden'ın çöküşü” başlığını kullandı. Dergi, "Biden'ın çöküşü" başlığını kullanarak "suçun çoğunun doğrudan Başkan Joe Biden'a ait olduğunu" yazdı.

Haberde, "2 trilyon dolar ve 2 bin askerini kurban veren ABD, Afganları öyle korkunç bir çıkmaza soktu ki, hızla giden uçağın tekerleklerine tutunmaktan başka seçenekleri yoktu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milli Gazete