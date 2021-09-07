İran, Dünya Kupası Elemeleri maçında Irak'la karşı karşıya gelecek

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü tur karşılaşmaları kapsamında bu akşam Katar'ın başkenti Doha'da güçlü rakibi Irak takımı ile kozlarını paylaşacak.

Doha'daki Halife Stadı'nda koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve seyircisiz oynanacak maç İran saatiyle 22.30'da başlayacak.

Irak milli futbol takımı Güney Kore ile çıktığı ilk maçında golsüz berabere kalırken, İran takımı Suriye karşısında tek golle galip gelmişti.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Ortadoğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.