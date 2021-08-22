İranlı araştırmacılar kalıtsal kanserleri tespit etmek için ürün geliştirdi

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nın desteğiyle bir teknoloji şirketinde üretilen bu ürün, ülkedeki kansere bağlı genetik anormalliklerin tespit edilme hızını artırıyor ve kanserden korunmayı hızlandırıyor.

Cumhurbalkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'na göre, bu test bireylerde kanserle ilgili genetik anormallikleri tanımlıyor. Uygulama yaklaşımı, bir kan örneği hazırlandıktan sonra DNA'nın ekstrakte edilmesi ve yeni nesil dizileme teknolojisi ve WES tekniği ile bireysel genomun dizilenmesi şeklindedir.

Elde edilen veriler daha sonra mevcut veri tabanları yardımıyla analiz edilip değerlendiriliyor ve veri analizi sonuçları bir genetik uzmanı tarafından doğrulandıktan sonra ikincil değerlendirme sonuçlandırılıyor.

Bu rapor, genel olarak bireyde genetik anormalliklerin varlığını ve özelde kanserle ilişkili genetik anormallikleri sunmaktadır. Bu genetik test, kalıtsal kanser geçmişi olan veya başka bir deyişle kanserli yüksek riskli kişiler için kullanılır.

Kansere bağlı genetik anormalliklerin teşhisi, kanser olmayan bir kişide kanserin önlenmesi, kanserli bir kişide diğer organların kansere yakalanmasının önlenmesi ve kansere bağlı genetik bozuklukların bulaşmasının önlenmesi için yüksek riskli bireylere yönelik uygulamalardan oluşmaktadır.