Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi Japonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, iki günlük bir ziyaret için Tahran’a gelen Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile bir araya geldi.

İran-Japonya ilişkilerini "iyi ve dostane" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, başta ekonomik ilişkiler olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İran için Japonya ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Reisi, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) ilişkin, “İran nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini yerine getirmiştir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve bu uluslararası anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ve yaptırımları arttıran taraf ABD’lilerdir” ifadesini kullandı.

Avrupalıların da ABD’nin ardından anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediğini belirten Reisi, “Doğal olarak taahhütlerini yerine getiren bir ülke övülmeli ve anlaşmadan çıkarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ülke de kınanmalıdır. ABD’liler, yükümlülüklerini neden yerine getirmediklerini ve bu uluslararası anlaşmadan neden çekildiklerini dünya kamuoyuna açıklamalıdır” ifadelerinde bulundu.

Afganistan'daki son gelişmelere atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Reisi, Japonya ve bölgedeki diğer ülkelerin Afganistan'da ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olma çabalarını memnuniyetle karşılayarak, “İran her zaman Afganistan'da barış ve istikrarı desteklemiştir. Elbette Afganistan halkının kendileri için karar vermesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Emir Abdullahiyan: Komşularımız birinci önceliğimiz olacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından dışişleri bakanlığı görevine aday gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan, meclisin bugünkü oturumda milletvekillerinden güvenoyu almak için bir konuşma yaptı.

"Müzakereyi diplomatik bir araç olarak görüyoruz ve mantıklı bir müzakere masasını bırakmayız” diyen Emir Abdullahiyan, ülkenin dış politikasını sadece nükleer anlaşmaya bağlamayacağını, ama yaptırımların kaldırılması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Emir Abdullahiyan, İran’ın Reisi dönemindeki dış politikanın Asya merkezli ve komşu ülkelerin ön planda olacağını belirterek, "21 yüzyıl Asya’ya aittir. Asya’da yeni ekonomik güçlerin ortaya çıkışına tanık olmaktayız. Düzenli dış politikadan bahsettiğimiz zaman dış politikamızın sadece bir bölgeyle sınırlı olmacağını belirtmek istiyoruz. Bütün kıtalar ve bölgelerdeki kimi ülkelerle ilişkileri geliştirmek dış politikamızın önceliklerinden olacak. İyi bir plan çerçevesinde bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Fakat Asya odaklı ve komşuları birinci öncelik olarak tanımlayan bir politika yürüteceğiz” dedi.

İranlı diplomat, Afganistan'daki son gelişmelere de dikkat çekerek, "Afganistan'da olup bitenleri dikkatle takip ediyoruz. Afganistan'ın kaderinin bu ülke halkı tarafından belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Komşu ülkelerin yardımıyla Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetinin kurulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı ile Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran’da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İran ve Azerbaycan'dan donanma işbirliği

İran’ın Kuzey Filosu Komutanı Tuğamiral Abdulvahab Tahiri, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Habib Halilov başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Bu görüşmede İran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Deniz Kupası Yarışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Galibaf, Japonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile görüştü.

Galibaf görüşmede İran ve Japonya'nın uzun geçmişe dayalı ilişkilerine değinerek, "Bu ilişkilerden yararlanarak ekonomik ilişkileri geliştirmeli ve ABD yaptırımlarından kaynaklanan sorunları çözmeliyiz" dedi

ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekildiğini dile getiren Galibaf, “ABD’liler taahhütlerini yerine getirmelidir. Barışsever bir ülke olarak Japonya'nın da bu konuya ciddi bir şekilde tepki göstermesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Gailibaf ayrıca, “Japon hükümetinin özellikle koronavirüs salgınıyla mücadele için İran’ın mali varlıklarının serbest bırakılması için ciddi asımları atmasını bekliyoruz” dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 684 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 36 bin 419 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 102 bin 38'e vaka sayısı ise 4 milyon 677 bin 114'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 662'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 932 bin 472'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.