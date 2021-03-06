Rusya'nın Tahran Büyükelçisi, Putin'in mektubunu Velayeti'ye sundu

Rusya’nın Tahran Büyükeçisi Levan Cagaryan, İranlı yetkili Ali Akbar Velayati ile yaptığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin mektubuna cevaben yazdığı mesajı teslim etti.