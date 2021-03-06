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6 Mar 2021 21:16

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi, Putin'in mektubunu Velayeti'ye sundu

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi, Putin'in mektubunu Velayeti'ye sundu

Rusya’nın Tahran Büyükeçisi Levan Cagaryan, İranlı yetkili Ali Akbar Velayati ile yaptığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin mektubuna cevaben yazdığı mesajı teslim etti.

Rusya'nın İran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Ali Ekber Velayati ile yaptığı görüşmede, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin mesajına cevaben Rusya Devlet Başkanı'nın mesajını iletti.

Görüşmede ayrıc bölgesel gelişmeler ve Tahran-Moskova ilişkileri değerlendirildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 7 Şubat'ta Rusya'ya giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile görüşmüştü.

Görüşmede Galibaf, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektubu Duma Başkanı'na sunmuştu.

News Code 1892945

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