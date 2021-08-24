Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Afganistan'daki son gelişmelere dikkat çeken Hatipzade, "İran, Afganistan'daki son gelişmeleri yakından takip etmekte ve tüm taraflarla sürekli temas halindedir. Tüm tarafları şiddeti azaltmaya ve tüm grupları barış ve istikrar sağlamanın yanı sıra kapsayıcı bir yönetim kurmaya davet ediyoruz" dedi.

Afganistan krizinin barışçıl bir çözümü olmadığını belirten Hatipzade, "Tüm gruplar güçten kaçınarak mevcut krizi müzakere yoluyla çözmelidir" ifadesini kullandı.

Hatipzade, "İran, Afganistan halkının yanında olacak ve gücün barışçıl bir şekilde kapsayıcı bir hükümete devredilmesini memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Bavar-373 sisteminin yeni versiyonu yakında tanıtılacak

İran Savunma Bakan Yardımcısı General Seyyid Mehdi Farahi, dün gece konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında yaptığı açıklamada, "S-400 ile aynı veya daha yüksek seviyede olabilecek Bavar-373 hava savunma sisteminin daha gelişmiş versiyonu yakında tanıtılacak." dedi.

Bavar-373 hava savunma füze sistemi 2020’de gerçekleştirilen Ulusal Savunma Sanayii Günü’nde basına tanıtılmıştı. Eski İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ulusal Savunma Sanayii Günü töreninde yaptığı konuşmada Bavar-373 hava savunma füze sistemini, Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden daha iyi bir sistem olarak nitelendirmişti.

İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak

RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Rus, İran ve Çin donanmalarının ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Ortak tatbikatın Fars Körfezi'nde yapılacağını belirten Cagaryan, "Deniz tatbikatının 2021'in son ayı veya 2022'nin başlarında yapılması planlanıyor." dedi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 610 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 38 bin 657 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 102 bin 648'e vaka sayısı ise 4 milyon 715 bin 771'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 695'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 961 bin 24'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.