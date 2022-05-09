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9 May 2022 16:33

Rus Büyükelçi'den İranlı yetkililere teşekkür

Rus Büyükelçi'den İranlı yetkililere teşekkür

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Ukrayna'daki durumla ilgili dengeli tutumlarından dolayı İranlı yetkilileri takdir etti.

Sputnik’e göre, Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Ukrayna'daki durumla ilgili dengeli tutumlarından dolayı İranlı yetkilileri takdir etti.

Rusya’nın Tahran Büyükrlçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İsfahan gezisi sırasında Vanak Ermeni Kilisesi'ni ziyaret ederek Piskopos Sipan Kaşçıyan ile görüştü. Cagaryan, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun amacı hakkında bilgi verdi ve Ukrayna'daki durumla ilgili dengeli tutumlarından dolayı İranlı yetkilileri takdir etti.”

News Code 1902035
https://tr.mehrnews.com/news/1902035/

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