Rus Büyükelçi'den İranlı yetkililere teşekkür

Sputnik’e göre, Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Ukrayna'daki durumla ilgili dengeli tutumlarından dolayı İranlı yetkilileri takdir etti.

Rusya’nın Tahran Büyükrlçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İsfahan gezisi sırasında Vanak Ermeni Kilisesi'ni ziyaret ederek Piskopos Sipan Kaşçıyan ile görüştü. Cagaryan, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun amacı hakkında bilgi verdi ve Ukrayna'daki durumla ilgili dengeli tutumlarından dolayı İranlı yetkilileri takdir etti.”