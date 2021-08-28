ABD, General Süleymani suikastı sorumluluğundan kaçamaz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Emir Abdullahiyan'ı Bağdat havalimanında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin karşıladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıca, Bağdat'ta General Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit olduğu yerde bulunarak direniş komutanlarını andı.

Burada basın mensuplarına konuşan Emir Abdullahiyan, Şehit General Kasım Süleymani suikastı hakkında, "ABD yönetimi suikast suçundan kaçamaz. Bunun için bu terör eyleminin failleri adalete teslim edilip cezalandırılmalıdır." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığında Kasım Süleymani dosyasının ciddiyetle takip edileceğinini belirten Emir Abdullahiyan, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda hesap vermesi lazım. Önceki ABD hükümeti böyle bir suç işlese bile Biden hükümeti bu terör eyleminden kaçamaz, bu yüzden hesap vermeli." diye konuştu.