İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Bağdat zirvesine katılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın 28 Ağostos'ta Bağdat'ta düzenlenecek olan “Bölgesel Komşuluk Zirvesi”ne katılacağını açıkladı.

Irak hükümeti, komşu ve diğer ülkelerle bölgesel konuları ele almak amacıyla yarın “Bölgesel Komşuluk Zirvesi” düzenleyecek.

İran başta olmak üzere Irak’a komşu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirliği (BAE), Katar, Fransa, ABD ve İngiltere’nin davet edildiği zirve toplantısında Fars Körfezi ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen durumu, Lübnan’daki siyasi kriz, Suriye’deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konuların ele alınması bekleniyor.