Suriye'nin de Bağdat zirvesine davet edilmesi gerekiyordu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bağdat ziyareti öncesi yaptığı bir açıklamada, “Iraklı yetkililerin bölge halkının katılımıyla yapacağı her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Irak’ın önemli komşusu olan Suriye’nin de bu zirveye davet edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki, bölgenin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınması konusunda Suriye ile temas ve istişare halindeyiz. Bağdat Zirvesi ve herhangi bir bölgesel girişimde bölge ülkelerinin önemli rolü hakkında doğrudan Şam ile istişare edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Irak hükümeti bugün, komşu ve diğer ülkelerle bölgesel konuları ele almak amacıyla yarın “Bölgesel Komşuluk Zirvesi” düzenleyecek.

İran başta olmak üzere Irak’a komşu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirliği (BAE), Katar, Fransa, ABD ve İngiltere’nin davet edildiği zirve toplantısında Fars Körfezi ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen durumu, Lübnan’daki siyasi kriz, Suriye’deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konuların ele alınması bekleniyor.