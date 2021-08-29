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29 Ağu 2021 16:41

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Irak'taki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere başkent Şam'a geldi.

İkili ve bölgesel konuları görüşmek için Şam'a gelen Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile görüştü.

Şam Havalimanı'nda basına açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, "İran ve Suriye, terörle mücadele ve arazide ortak zaferlere imza attı. Bugün ise iki ülkenin çeşitli ticari ve ekonomik alanlardaki ilişkilerini ele almak üzere buradayız." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Günümüzde, İran ve Suriye liderlerinin iradesiyle birlikte ekonomik terör ve terörizmle mücadele ve iki ülke halkına yardım konusunda büyük adımlar atacaklarına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

News Code 1896842
https://tr.mehrnews.com/news/1896842/

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