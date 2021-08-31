Müzakerelerin İran halkı için somut kazanımları olmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan IRIB TV2 kanalında haber programına yaptığı açıklamada Irak ziyaretini değerlendirdi.

'Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'

Batı Asya bölgesindeki tansiyonun düşürülmesi amacıyla Irak'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na ilişkin Emir Abdullahiyan, “Bölge halkları ve bölge ülkelerinin yetkilileri ile yapılacak her türlü toplantıyı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak yabancıların bölgede rol oynamak istemesi bizim ve bölge ülkelerinin lehine değildir.” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Irak hükümetinin IŞİD’le yaşadığı ciddi sorunların yanı sıra ABD’lilerin bu ülkedeki deneme yanılma politikaları ve yarattığı yıkımların ardından bu aşamaları geçmeye çalıştığını belirtti.

İran'ın Irak'a güçlü desteğini sürdüreceğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, "Bölgede yabancıların ve işgalcilerin varlığını olumlu bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Suriye de dahil olmak üzere komşu ülkelerin konferansa katılması planlanıyordu, ancak Fransa cumhurbaşkanı ve Irak başbakanı arasındaki bir görüşmede Macron, Irak başbakanından zirvenin Paris'te düzenlemesini istemiş, ancak El-Kazımi zirvenin Bağdat'ta yapılmasında ve Fransa cumhurbaşkanının özel konuğu olmasında ısrarcı olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Iraklılar, Fransa'nın Suriye cumhurbaşkanının zirveye katılmasına karşı çıkması nedeniyle Beşar Esad’ı davet etmedi” dedi.

'Nükleer Anlaşma Viyana görüşmeleri'

Emir Abdullahiyan nükleer anlaşma hakkında şunları kaydetti:

“Nükleer anlaşma ve Viyana görüşmeleri konusunda, bence Amerikalıların ilk hatası, bazen röportajlarda tekliflerinin sonsuza kadar masada kalmayacağını veya İran’ın Viyana'da müzakere etmemesi durumunda başka seçeneklere başvuracaklarını söylemesidir. Bunlar sıkıcı ve onların her zaman söyledikleri sözlerdir.”

Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Karşı tarafa İran'ın mantıkla yönetilen müzakereleri memnuniyetle karşıladığını ve kesinlikle müzakere masasından kaçma peşinde olmadığını ilan ettik. Ancak bir şey çok önemli; 13. hükümet, İran halkının çıkarları ve hakları açısından somut kazanımları olan bir müzkereye inanıyor” şeklinde konuştu.

Emir Abdullahiyan bir sonraki müzakere turuyla ilgili olarak, “Karşı taraf, yeni hükümetin kurulması ve herhangi bir kararın planlanması için iki ila üç aylık bir sürecin zaman aldığını biliyor; Elbette bu kesinlikle dış politikanın ve hükümetin gündemindeki konulardan biridir” diye konuştu.

'Afganistan'daki gelişmeler'

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Afganistan’daki son gelişmeler hakkında şu ifadelerde bulundu:

“Afganistan halkının kendi kaderini belirleme iradesine saygı duyan bir Afgan hükümetini destekliyoruz. Bu dönemde kapsayıcı hükümetin, tüm Afgan gruplarının katılımı ve eşsiz bir siyasi çözüm ile Afganistan'ın sorunlardan çıkması için bir yol bulması önemlidir.”

Emir Abdullahiyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Afganistan’da yaşananlar bu ülkedeki ABD’lilerin davranışlarından kaynaklanmaktadır; Amerikalılar, havaalanında kendilerine sığınan insanlara acımadı. Eğer yabancılar Afganistan’dan çıkarsa, tüm Afgan etnik gruplarının ve partilerinin liderleri ülkelerinin geleceğine kendileri karar verecek kadar akıllıdır.”

İran’ın Afganistan tutumuyla ilgili olarak Emir Abdullahiyan, “Güvenli, istikrarlı ve komşularıyla barış içinde yaşayan ve elbette halkının kaderlerini kendisi berlirlemede rol oynayabilen bir Afganistan’ı destekliyoruz” ifadesini kullandı.