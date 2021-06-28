İran'dan 'yeni yerli İHA' açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Bakiatullah Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı üretilen yerli aşı "Noora"nın tanıtım töreninde bir konuşma gerçekleştiren Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülkenin teknoloji ve bilim alanındaki kazanımlarına değindi.

Tümgeneral Selami ilaveten Devrim Muhafızları'nın 7 bin km menzile sahip İnsansız Hava Araçları (İHA) ürettiğini duyurdu.

Tümgeneral Selami söz konusu İHA'nın istediği yere inebilme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade'nin katılımıyla düzenlenen bir törende 21 mayıs’ta İran Devrim Muhafızları'nın İHA ve Savunma alanında üç önemli ve stratejik savunma ve askeri kazanımı tanıtılmıştı.

"Gazze" insansız hava aracı (İHA), "9 Dey" karadan havaya füze sitemi ve "Kudüs" radar sistemi İran Devrim Muhafızlarının yerli imkanlarla üretilerek bu merasimde tanıtılan kazanımlardı.