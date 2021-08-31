BM Genel Sekreteri: İran'la işbirliği yapmaya hazırız

Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Reisi'ye gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ayetullah Reisi

İran İslam Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına seçildiğiniz için sizi tebrik etmek istiyorum.

Başkanlık döneminiz, kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve Orta Doğu gibi bölgede uzun ve yıkıcı çatışmalar da dahil olmak üzere birçok ortak zorlukla karşı karşıya kaldığımız için ülkeniz, bölgeniz ve dünyamız için kritik bir kavşağa işaret ediyor.

İran'ın olağanüstü insan ve doğal kaynakları ile vatandaşlarının yanı sıra dünyanın diğer halklarının refahını iyileştirmek için bu iyi bir fırsattır. Birleşmiş Milletler ve şahsım olarak, barışı sağlamak için liderliğiniz altındaki yeni hükümetle dünya genelinde güvenlik, barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarının gerçekleşmesi için işbirliği yapmaya hazırız.

Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirtilen değerleri ilerletmeye devam etmek için sizinle işbirliğine güveniyorum. En iyi dileklerim ve en sıcak selamlarımla

BM Genel Sekreteri Antonio Guterre"