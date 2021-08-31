Emir Abdullahiyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü.

Bayramov bu görüşmede İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, Emir Abdullahiyan’ı İran Dışişleri Bakanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Emir Abdullahiyan da bu görüşmede, Tahran-Bakü ilişkilerinin tüm alanlarda arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, İran’ın Azerbaycan’da işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası sürecine katılmaya hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, uluslararası sınırlara saygı gösterilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Kafkasya bölgesindeki anlaşmazlıkların siyasi ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları ayrıca birbirlerini iki ülkenin başkentlerini ziyaret etmeye davet ederek, yüz yüze görüşmelerin en yakın zamanda gerçekleşmesini umduklarını dile getirdiler.