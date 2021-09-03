Emir Abdullahiyan ve Lübnan Eski Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bölgesel gelişmelerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde İran'ın petrol ürünlerini yeni müşterilere satmaya hazır olduğunu vurgulayarak, “İran, Lübnan hükümeti ve işadamlarının yine ihtiyaç duyması takdirde bu ülkeye yakıt satmaya ve göndermeye hazırdır. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın Siyonistlerin yarattığı bu krizi sona erdirmek için aldığı önlem Lübnan'ın ihtişamına giden yolun sadece kendine güvenmeye ve sermayesinin ve kaynaklarının kullanımına bağlı olduğu gerçeğini gösteriyor” dedi.

Lübnan ile ikili ilişkilerin genişletilmesinde herhangi bir kısıtlama olmadığını belirten Emir Abdullahiyan, İran’ın her zaman Lübnan hükümetini, ordusunu ve direnişini savunduğunu ifade etti.

Lübnan Eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil de İran’ın yeni dışişleri bakanı olarak seçilmesinden dolayı Emir Abdullahiyan’ı tebrik ederek, Lübnan'a akaryakıt satışı ve sevkiyatı için İran’a teşekkür etti.