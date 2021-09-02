İran Dışişleri Bakanı, Ermeni mevkidaşı ile görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, telefon görüşmesinde Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik etti.

Ermeni Dışişleri Bakanı ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin, özellikle ticaret, ulaşım ve transitin kolaylaştırılması olmak üzere her yönüyle genişletilmesi çağrısında bulundu.

Emir Abdullahiyan da Ermeni Bakanı'na tebrikleri için teşekkür etti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik ve ticari işbirliği de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine hazır olduğunu duyurdu.

Uluslararası sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Emir Abdullahiyan , iki komşu ülke Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini de vurguladı ve İran'ın bu anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu duyurdu.